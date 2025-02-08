Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur\'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinde ismi geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur'dan zehir zemberek paylaşım geldi. Tuğçe Tayfur, ''Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru.'' dedi.

08.02.2025 00:10
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Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİNDE KIZININ İSMİ GEÇMEDİ

12 Şubat tarihinde vefatı üzerinden 40 gün geçecek olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Tayfur'un vasiyetini paylaştı. Gözalıcı'nın paylaşımına göre Ferdi Tayfur'un mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

"AZGINLIK BEDEL ÖDETİR"

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İbrahim ozturk:
    azgın olan sensin azmasaydın alırdın 105 12 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    demekki dolandırıcı eşinle avukat avukat geziyorsun 85 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    damadı tam bir namussuz 63 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunu ve kocasını tutuklayın insanları tehdit etmeye başladılar 54 6 Yanıtla
  • 535353:
    12 Şubat ve üzerinden 40 gün geçecek habere bak 41 3 Yanıtla
  • DESTAN:
    rahmetliyi mezarında bile rahat bırakmıyorlar siz nasıl bir insanlarsınız 22 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    doğru söylüyorsun azdığın için bedelini ödüyorsun yazıklar olsun sana 21 3 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    aldığın için parasızlıktan bedel ödüyorsun zaten 4 2 Yanıtla
  • kaan atak:
    Türkiye mal olmuş dediği prof galiba sürekli bağırıp kavga eder gibi konuşan sevimsizin önde gideni parayı da aşırı seven tipi tip 3 2 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    sana zırnık yok nankör evlat hadi yürü konusma 0 0 Yanıtla
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