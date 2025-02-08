Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
12 Şubat tarihinde vefatı üzerinden 40 gün geçecek olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Tayfur'un vasiyetini paylaştı. Gözalıcı'nın paylaşımına göre Ferdi Tayfur'un mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenildi.
Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." dedi.
Son Dakika › Magazin › Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)