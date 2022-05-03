FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi - Son Dakika
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FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi

03.05.2022 12:42

Demet Akalın, FIFA'nın resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına ait görüntüleri paylaşmasına sessiz kalamadı. Kutlamalarda şarkıları çalınan şarkıcı, "Çağırsaydınız canlı okurdum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti. Takımın şampiyonluğu Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde kutlandı. FIFA da yapılan şampiyonluk kutlamalarına sessiz kalmadı.

"KUTLAMAYA ÇAĞIRSAYDINIZ CANLI OKURDUM"

FIFA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaşılarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." denildi. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise FIFA'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Tweet'i alıntılayan Akalın, "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaşınca Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: O fifa trabzon spor Caykur Rize macini araştırsın sike yapmadilarsa ben essek gibi aniririm bu trabzona vefa borcu diye sampiyon yapildi Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Van'daki Trabzonspor taraftarlarının kutlamaları devam ediyor Van'daki Trabzonspor taraftarlarının kutlamaları devam ediyor FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

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Son Dakika Magazin FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi - Son Dakika
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