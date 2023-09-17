Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı - Son Dakika

Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı

Filtrenin dozunu kaçıran İzel\'e takipçileri sahip çıktı
Son Güncelleme: 17.09.2023 16:10

90'ların yıldızı İzel, konser kostümüyle verdiği pozlarını filtre uygulayarak yayınladı. Ünlü şarkıcının fotoğrafları ''Filtreli'' diye eleştiri aldı. İzel, hakkında çıkan haberlere ise ''Sürdüm sürüştürdüm. Hem de abartıp son nokta dedim. Photoshop'a gelince sahne fotoğraflarında herkes gibi kullandım. Kullanmadığım oluyor çünkü en önemlisi doğru ışık'' diyerek kendini savundu. Ünlü şarkıcıya kullanıcılar sahip çıktı.

Dün gece verdiği konserle sevenleriyle buluşan İzel, konser kostümüyle paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada çok konuşuldu. Yüzüne yoğun filtre yapan şarkıcının pozları "Filtreli" başlığıyla paylaştı.

FİLTREYİ ABARTTI

90'ların unutulmaz isimleri İzel-Çelik-Ercan, dün İstanbulluların kulaklarının pasını sildi. Konser öncesi hummalı hazırlıklar yapan İzel ise kuliste verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak karelerde İzel'in filtreyi abartması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Filtrenin dozunu kaçırıp dillere düşen İzel'e, takipçileri böyle sahip çıktı

TAKİPÇİLERİ SAHİP ÇIKTI

Kimileri kıyafet tercihini eleştirirken kimileri de "Filtrede son nokta" yorumunda bulundu. İzel ise hakkında çıkan haberlere, "Sürdüm sürüştürdüm. Hem de abartıp son nokta dedim. Photoshop'a gelince; sahne fotoğraflarında herkes gibi kullandım. Kullanmadığım da oluyor çünkü en önemlisi doğru ışık" diyerek kendini savundu. Birçok kişi İzel'in yorumuna destek mesajı yağdırdı.

Filtrenin dozunu kaçırıp dillere düşen İzel'e, takipçileri böyle sahip çıktı
Filtrenin dozunu kaçırıp dillere düşen İzel'e, takipçileri böyle sahip çıktı
Filtrenin dozunu kaçırıp dillere düşen İzel'e, takipçileri böyle sahip çıktı
Filtrenin dozunu kaçırıp dillere düşen İzel'e, takipçileri böyle sahip çıktı

Photoshop, İzel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı
16:32 Polis, terör örgütü DEAŞ'a darbeyi vurdu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
16:32 Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi
16:20 A Milli Takım'da Kenan Koçak sürprizi! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak
16:08 Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti
16:07 Vapurda çakmakla çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı
16:04 Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı
16:01 Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı farka boğdu
15:57 Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahaya çıkacak
15:05 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 17:14:55. #1.12#
SON DAKİKA: Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement