Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

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Bir döneme damga vuran ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasında ''Fındık kurdu'' lakabıyla akıllara kazınan Kastamonulu sanatçı Berna Karagözoğlu, 25 yaşına geldi. Yarışma bittikten sonra kayıplara karışan Karagözoğlu, son zamanlarda sahne şarkılarıyla gündeme geldi.

12.02.2025 10:31
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Bir dönemin popüler çocuk şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen" ile hafızalara kazınan ve "Fındık Kurdu" lakabıyla anılan Kastamonulu sanatçı Berna Karagözoğlu, 25 yaşına geldi. Küçük yaşta sesi ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Karagözoğlu, yarışmanın sona ermesinin ardından uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yıllarca müzik dünyasında sessiz kalan genç sanatçı, son dönemde sahne performanslarıyla yeniden gündeme geldi. Şarkı söylemeye devam eden Karagözoğlu'nun hem sahne kıyafeti hem de performansı görenleri şaşırttı.

Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Berna Karagözoğlu, Magazin, Müzik, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AHMET YILDIZHAN:
    hep özenti hep özenti...kızın suçu yok aile nerdeydi bu hale gelirken...küçük yaşta ozendirirsen bazı şeylere malesefki şekil A da görüldüğü gibi olur 50 5 Yanıtla
  • erkan er:
    olmuş bu da ... 36 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Taş BEBEK 8 38 Yanıtla
  • Behzat:
    oda tutunamamis yazık. 34 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Fındık kurduydu şimdi sahnelerin kurdu olmuş belli olmuyormu 34 6 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Garibanlığa bak, ceketin yarısını dikmeyi unutmuşlar 26 3 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Feroş nerdesin yetiş 24 3 Yanıtla
  • Nazife:
    çocukken söylediği şarkıyı beğenmiştim şansı açık olsun yavrumun inşallah ??????????? 3 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    kendine yazık etmiş . Allah kendine yetenek vermiş ama o olmadık insanlara meze olmuş.yeteneğinin dışında başka konuşuluyorsan sen yanlış yoldasın bacım. sanatını onurlu yap ki kazancın sana servet olsun. 2 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    iyi gelmiş, tam pazar malı olmuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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