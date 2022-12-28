Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 isim birden dahil oldu - Son Dakika
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Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 isim birden dahil oldu

28.12.2022 08:31
Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 isim birden dahil oldu

FOX TV'nin iddialı dizilerinden Yasak Elma'ya 3 oyuncu birden katılıyor. Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner'in ardında Murat Onuk, Neriman Uğur ve Elif Yılmaz kadroya dahil oldu.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu ve Şebnem Dönmez'in paylaştığı Yasak Elma dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Konusuyla her fırsatta adından söz ettiren diziye 3 isim birden dahil oldu.

İSİMLER NETLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma dizisinin kadrosuna Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner'in ardından dizide doktor Selim Avcıoğlu'nun annesi Sevim'i Neriman Uğur, babası Koray'ı ise Murat Onuk oynayacak. Diziye Julia karakteriyle dahil olan Nehir Erdoğan'ın yardımcısı Tuğçe rolünü ise güzel oyuncu Elif Yılmaz canlandıracak.

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Yasak Elma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 isim birden dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 isim birden dahil oldu - Son Dakika
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