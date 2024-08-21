Fransız dizisinde YPJ'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ile paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu'na tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Fransız dizisinde YPJ'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ile paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu'na tepki

Fransız dizisinde YPJ\'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ile paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu\'na tepki

Melisa Sözen, Fransız 'Le Bureau des Legendes' dizisinin üçüncü sezonunda terörist bir karakteri canlandırdı. Bu durum ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 25 Haziran'da Sözen ile yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Beşikçioğlu, paylaşımına 'Sanatın farklı dallarında harikalar yapan kıymetli dostlarım Hasibe Eren, Melisa Sözen ve Harun Tekin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim' notunu eklemişti.

21.08.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız dizisinde terörist bir karakter rolünü canlandıran Melisa Sözen'in Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile ortaya çıkan paylaşımı tepkilere neden oldu.

Melisa Sözen, Fransız 'Le Bureau des Legendes' dizisinin üçüncü sezonunda yer aldı. Dizide YPJ'li bir kadın terörist rolünü canlandıran Sözen'in dizideki fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, oyuncuya tepkileri beraberinde getirdi. Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 25 Haziran tarihinde oyuncu Sözen ile bir araya geldiği sosyal medya paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından tepkilere sebep oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden "Sanatın farklı dallarında harikalar yapan kıymetli dostlarım Hasibe Eren, Melisa Sözen ve Harun Tekin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" notuyla paylaşım yapan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'na sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Erdal Beşikçioğlu, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Melisa Sözen, Harun Tekin, Hasibe Eren, 3-sayfa, Dizi, Televizyon, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fransız dizisinde YPJ'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ile paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu'na tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız dizisinde YPJ'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ile paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu'na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement