Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu

Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu

Fransız sinema dünyasının önemli isimlerinden Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un sağlık durumu, 2019'da geçirdiği felç sonrası daha da kötüleşmişti. Üç çocuğu arasında miras kavgası gündeme gelmişti. Delon, Cannes Film Festivali'nde Fahri Altın Palmiye'ye layık görülmüştü. 1960'lar ve 1970'ler boyunca birçok önemli filmde rol alan Delon, Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi tanınmış yönetmenlerle çalıştı.

18.08.2024 09:14
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Alain Delon'un çocuklarının AFP ajansına bildirdiğine göre Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi 88 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yakışıklı ve en karizmatik aktörlerinden olan 88 yaşındaki Alain Delon, 2019 yılında felç geçirmişti. Sağlık durumu o günden beri daha da kötüleşen ünlü aktör'ün evinde ise şubat ayında Fransız polisi, 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulunduğunu açıklamıştı. Polis, silah ve mermilere el koymuştu.

Fransız sinema efsanesi Alain Delon hayatını kaybetti

ÇOCUKLARI ARASINDA MİRAS KAVGASI

Sağlığı kötüleşen Alain Delon'un üç çocuğunun miras kavgası da basında geniş yer bulmuştu. Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia ediyor. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylüyor. Oyuncunun çocukları birbirlerine karşı, hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele yürütüyor.

Fransız sinema efsanesi Alain Delon hayatını kaybetti

EN SON 2019 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Delon'un kamuoyu önünde aktör olarak son görünmesi ise 2019 yılındaki Cannes Film Festivali'nde oldu. Oyuncuya burada Fahri Altın Palimiye'ye layık görülmüştü.

Fransız sinema efsanesi Alain Delon hayatını kaybetti

ALAİN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir.

1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.

Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.

Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

Alain Delon kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 2

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı.

Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşamını sürdürüyordu.

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Son Dakika Magazin Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Turgut: Ölüm var, ölüm Allah'ın emri. Dünya senin olsa boş. Nefes çıktı iş bitti. Hani o benim diye yığdıkların nerede kaldı. 0 0 Yanıtla

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