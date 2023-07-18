Umre ziyareti yapan Fulya Öztürk, tesettürlü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti - Son Dakika
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Umre ziyareti yapan Fulya Öztürk, tesettürlü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti

18.07.2023 10:24

Başarılı sunucu Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a giderek umre ziyareti yaptı. Öztürk, sosyal medya hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşarak "Allah bana da nasip etti" notuyla duygularını dile getirdi.

Gündüz kuşağında program sunduktan sonra eski işine geri dönerek muhabirlik yapmaya devam eden Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a gitti. Mekke'ye giden Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

"TAVAF, SAY, SAÇ KESİMİ HEPSİNİ YERİNE GETİRDİM"

Umreye giden Fulya Öztürk, başörtülü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.

Umreye giden Fulya Öztürk başörtülü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti
Umreye giden Fulya Öztürk başörtülü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti
YORUMLAR (4)
  • Kerem Oğuz: ALLAH kabul etsin Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • idris sağsöz: rabbim kabul eylesin kalbi güzel hanım kardeşimiz Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • eyup yamak: Allah daim eylesin .Allah kabul etsin.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Fulya Öztürk, Hac, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Umre ziyareti yapan Fulya Öztürk, tesettürlü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umre ziyareti yapan Fulya Öztürk, tesettürlü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti - Son Dakika
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