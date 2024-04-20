Futbol oynarken sakatlanan Hasan Can Kaya ameliyat oldu - Son Dakika
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Futbol oynarken sakatlanan Hasan Can Kaya ameliyat oldu

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, futbol oynarken omzunun üzerine düşerek sakatlandı. Acil ameliyata alınan Kaya, sağlık durumuyla ilgili ''Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim'' açıklamasında bulundu.

20.04.2024 14:49  Güncelleme: 15:14
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"Konuşanlar" isimli programla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, yaşadığı talihsiz kazanın ardından acil bir operasyon geçirdi.

Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya'nın omuzunda kırıklar meydana geldi. 5 saat süren bir operasyon geçirdiği öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahade altında tutulacak. Ünlü komedyenin 24 Nisan- 1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİM"

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya ameliyat oldu

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Son Dakika Magazin Futbol oynarken sakatlanan Hasan Can Kaya ameliyat oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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