Futbol oynarken sakatlanan Hasan Can Kaya ameliyat oldu

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"Konuşanlar" isimli programla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, yaşadığı talihsiz kazanın ardından acil bir operasyon geçirdi.

Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya'nın omuzunda kırıklar meydana geldi. 5 saat süren bir operasyon geçirdiği öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahade altında tutulacak. Ünlü komedyenin 24 Nisan- 1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİM"

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.