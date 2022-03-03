Galada Hamile Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi - Son Dakika
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Galada Hamile Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi

03.03.2022 13:26
Galada Hamile Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi

Geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyuran oyuncu Selahattin Paşalı, başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına sevgilisiyle beraber katıldı. 5.5 aylık hamile olan Lara Tümen'in büyüyen karnı dikkat çekti. İşte detaylar...

Kalp Atışı dizisiyle adını duyuran ve sonrasında Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol aldı.

Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan galasına 2 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümen ile katıldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda bir hastanede görüntülenmiş ve Tümen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Dün akşam sevgilisi Selahattin Paşalı'nın başrol olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına katılan Tümen, büyüyen karnıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da Tümen'in karnını tutarak poz verdi.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında; Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdikten sonra Babil, Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerde de rol aldı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizisinin Konusu Ne?

Genç gazeteci Esra, İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilir. Yanlışlıkla 411 numaralı odada 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

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Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi! Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi! İstanbul'da kentin yüksek kesimlerine kar yağışı başladı İstanbul'da kentin yüksek kesimlerine kar yağışı başladı

Pera Palas, İstanbul, Aşk 101, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Galada Hamile Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi - Son Dakika


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