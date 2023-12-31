Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanmasına karar verilen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçında Atatürk krizi yaşandı. Suudiler, maç öncesi getirdikleri yasaklarla Atatürk düşmanlıklarını tüm dünyaya ilan etti.

Türk futbolcuların sahaya "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartı ve Atatürk tişörtleriyle çıkması yasaklandı. Ayrıca "Parla" marşına da engel çıkarıldı. Kriz aşılamayınca her iki takımın futbolcuları sahaya çıkmadı. Maç iptal oldu. Takımlar yurda döndü.

Yaşanan bu olaylar üzerine Twitter'da Nejat İşler adına açılmış bir hesaptan yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu hesabın Nejat İşler'e ait olduğunu düşündü. Ancak hesap, Nejat İşler'e ait değildi.

"MAHKEMELİK OLMANIZI İSTEMEM"

Nejat İşler Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sahte hesaplara seslendi:

"Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum."

"Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı."

"Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem."