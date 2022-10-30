Fotoğrafı görenler aynı detaya odaklandı! Icardi hakkındaki iddia doğruysa ortalık karışacak

Bir süredir Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ,Lucas Torreira, Devrim Özkan ve Torreira'nın kardeşi Ana ile restoranda buluştu.

PARMAKLARINI TUTTULAR

Yaptıkları paylaşımlarda eğlenceli bir gece geçirdikleri belli olan Icardi'nin sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafı ise ses getirdi. İcardi ve Devrim Özkan'ın Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken yıldız oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

TORRERIA VE DEVRİM ÖZKAN'IN SEVGİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu. Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira ise karşılaşma bitmeden Instagram hesabından takibe başlamıştı.

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