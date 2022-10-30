Fotoğrafı görenler aynı detaya odaklandı! Icardi hakkındaki iddia doğruysa ortalık karışacak - Son Dakika
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Fotoğrafı görenler aynı detaya odaklandı! Icardi hakkındaki iddia doğruysa ortalık karışacak

30.10.2022 13:48

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda Mauro Icardi, Lucas Torreira, Devrim Özkan ve Torreira'nın kardeşi Ana yansırken bir süredir Torreria ile aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan'ın Icardi ile birbirlerinin parmaklarını tutması dikkat çekti.

Bir süredir Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ,Lucas Torreira, Devrim Özkan ve Torreira'nın kardeşi Ana ile restoranda buluştu.

PARMAKLARINI TUTTULAR

Yaptıkları paylaşımlarda eğlenceli bir gece geçirdikleri belli olan Icardi'nin sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafı ise ses getirdi. İcardi ve Devrim Özkan'ın Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken yıldız oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

TORRERIA VE DEVRİM ÖZKAN'IN SEVGİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu. Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira ise karşılaşma bitmeden Instagram hesabından takibe başlamıştı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI

  • Torreira aradan çekil Icardi abimize yol ver
  • Devrim Özkan yeni yengemizdir Icardi abime hayırlı olsun.
  • Bu hikayede yanan Torreira olacak
  • Tehlikeli buluşma
  • Icardi abim yine yolunda aşk adamı yaa
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Lucas Torreira, Devrim Özkan, Mauro Icardi, Magazin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fotoğrafı görenler aynı detaya odaklandı! Icardi hakkındaki iddia doğruysa ortalık karışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fotoğrafı görenler aynı detaya odaklandı! Icardi hakkındaki iddia doğruysa ortalık karışacak - Son Dakika
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