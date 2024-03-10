Galler Prensesi Kate Middleton, ameliyat sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı

Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz. Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.