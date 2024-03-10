Galler Prensesi Kate Middleton, ameliyat sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı

İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez fotoğraf paylaştı.
İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş, ameliyatın ardından görüntülenmemişti. Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez görüntülendi. Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Kate mesajında, "Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.
Galler Prensesinin üç çocuğu ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği öğrenildi.
42 yaşındaki Kate Middleton, ameliyatın ardından başkent Londra'daki klinikte 13 gün kalmıştı. - LONDRA
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