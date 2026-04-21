Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Gamze Özçelik\'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi
21.04.2026 11:42
Operasyon Alesta dizisinden ilk kareler yayınlanırken, yıllar sonra setlere dönen Gamze Özçelik’in görüntüleri büyük ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisinden ilk kareler paylaşıldı. Okuma provasında görüntülenen Gamze Özçelik, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

OKUMA PROVASI TCG İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

tabii platformunda yayınlanacak, Üs Yapım imzalı dizinin okuma provası Türkiye’nin milli savaş gemisi TCG İSTANBUL’da yapıldı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği projenin senaryosunu Onur Böber kaleme aldı.

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz yer aldı.

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, bu projeyle setlere geri döndü. “Arka Sokaklar” dizisiyle tanınan Özçelik, yapımda Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterini canlandıracak.

Son Dakika Magazin Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi - Son Dakika

