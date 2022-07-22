Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti - Son Dakika
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Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti

22.07.2022 10:31

Dövizdeki yükselişe tepki göstererek "Birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" paylaşımında bulunan ünlü oyuncu Birce Akalay'a yazısında yanıt veren gazeteci Cem Küçük, "Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda doların artışına tepki gösterdi. Gazeteci Cem Küçük de Akalay'ı hedef alarak dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"ÜLKEYİ SATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" dedi.

*#arabaslik*1117*#arabaslik*

Akalay'ın paylaşımına gazeteci Cem Küçük'ten tepki geldi. Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Birce Akalay'a cevap veren Küçük, şunları yazdı: "Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye biri oyuncuymuş hükümeti tehdit etmiş. 'Yargılanacaklar' demiş. Kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış. Konuşulanları duyuyor. 'Hükümet kesin gidici' diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti! Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi'de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra'da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir..."

Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
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Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu

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Son Dakika Magazin Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti - Son Dakika


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