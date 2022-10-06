TV ekranlarındaki ömrü kısa sürdü! FOX'ta yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programı yarın final yapacak - Son Dakika
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TV ekranlarındaki ömrü kısa sürdü! FOX'ta yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programı yarın final yapacak

06.10.2022 08:45

Gazeteci Fulya Öztürk'ün ayrılığı sonrası FOX TV ekranlarında "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programı sunmaya başlayan Psikolog Esra Ezmeci, reytinglerde istenilen sonuca ulaşamaması sonucu yarın son bölümüyle ekrana gelecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olarak gösterilen programlardan bir tanesi daha final yapıyor. FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

YARIN FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Yeni yayın dönemine iddialı başlayan program, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak

FULYA ÖZTÜRK'ÜN YERİNE GELMİŞTİ

Bir süre gündüz kuşağında yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, eski mesleğine geri dönmek için programdan ayrılma kararı almış onun yerine de programda psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci getirilmişti.

Reytinglere yenilen Esra Ezmeci'nin programı final yapıyor
Fulya Öztürk
Reytinglere yenilen Esra Ezmeci'nin programı final yapıyor
Reytinglere yenilen Esra Ezmeci'nin programı final yapıyor
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04 Ekim 2022 Fox Yayın Akışı 04 Ekim 2022 Fox Yayın Akışı

Fulya Öztürk, Esra Ezmeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TV ekranlarındaki ömrü kısa sürdü! FOX'ta yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programı yarın final yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TV ekranlarındaki ömrü kısa sürdü! FOX'ta yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programı yarın final yapacak - Son Dakika
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