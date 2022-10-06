Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olarak gösterilen programlardan bir tanesi daha final yapıyor. FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.
MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Yeni yayın dönemine iddialı başlayan program, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak
Bir süre gündüz kuşağında yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, eski mesleğine geri dönmek için programdan ayrılma kararı almış onun yerine de programda psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci getirilmişti.
Son Dakika › Magazin › TV ekranlarındaki ömrü kısa sürdü! FOX'ta yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programı yarın final yapacak - Son Dakika