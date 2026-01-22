Gazze\'ye Umut Olan Destek Yıldız Tilbe\'den Geldi: 300 Bin Dolar Bağışladı

Samimiyeti, cesareti ve merhametiyle Yıldız Tilbe sanat dünyasında ayrı bir yerde duruyor. Tilbe, Gazze'de devam eden insani krize kayıtsız kalmadı.

GAZZE İÇİN 300 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Yıldız Tilbe, bölgede barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla tam teşekküllü bir çadırkent kurulması için 300 bin dolar bağış yaptığını duyurdu. Sanatçının bu desteği kısa sürede kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başarılı sanatçı ayrıca çadır kentlerdeki Filistinli ailelerin gıda ihtiyacı için "Gazze yararına konser" düzenleyeceğini de açıkladı.

Yıldız Tilbe'nin açıklamasının ardından çok sayıda kullanıcı, sanatçının duyarlılığını ve vicdani duruşunu takdir eden mesajlar paylaştı. Gazze'de özellikle sivillerin karşı karşıya kaldığı barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına dikkat çeken bağış, insani yardım çalışmalarına önemli bir katkı olarak değerlendirildi.

DAHA ÖNCE DE YARDIM ÇAĞRILARINA DESTEK VERMİŞTİ

Sanatçı, daha önce de benzer yardım kampanyalarına verdiği desteklerle gündeme gelmişti. Geçmiş yıllarda doğal afetler, savaş mağdurları ve ihtiyaç sahipleri için yapılan bağışlara katkı sağlayan Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden yardım çağrılarını sık sık paylaşmış ve maddi destek sunmuştu. Tilbe, özellikle çocuklar ve sivillerin zarar gördüğü krizlerde sessiz kalmayan isimler arasında yer aldı.

KRİTİK DÖNEMDE UMUT OLAN DESTEK

Gazze'de barınma ihtiyacının kritik seviyeye ulaştığı bu dönemde yapılan bağışın, çok sayıda ihtiyaç sahibine umut olması bekleniyor. Yıldız Tilbe'nin bu adımı, sanat dünyasından gelen insani dayanışma örnekleri arasında dikkat çeken bir destek olarak öne çıktı.