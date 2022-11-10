Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum - Son Dakika
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Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum

10.11.2022 15:59
Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum

Geçtiğimiz aylarda Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, kendisi için "Ben onu uyardım" diyen eski dostu Demet Akalın'ı affetmeyeceğini söyledi. İsim vermeden konuşan Saraçoğlu, "Adını bile anmak istemiyorum. Öteki dünyada onunla karşılaşmamak için hakkımı helal ettim" dedi.

Doya Doya Moda yarışmasının sevilen jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu, Katasis programına konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda evli ve 3 çocuk sahibi şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündem gelen Saraçoğlu, o dönem kendisi için "Ben onu uyardım" diyen Demet Akalın hakkında konuştu.

YASAK AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Deha Bilimlier'in sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu'yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, "İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım" açıklamasını yapmıştı. Eski dostu Akalın'ın açıklamaları karşısında şaşkına dönen Saraçoğlu ise Akalın'ı tek kalemde silmişti.

"O KİŞİ BENİM HAYATIMI MAHVETTİ"

Programda "Seni kırmış ya da üzen biri yanına otursa ne yaparsın?" sorusu üzerine isim vermeden bir kişiden bahseden Gülşah Saraçoğlu, "Kalkar giderim. O kişi benim hayatımı mahvetti, ellerine sağlık. İlişki yaşadığım biri değildi. Geçmedi, hayat boyu da geçmeyecek. Çok kızgın ve öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim, öteki dünyada karşılaşmamak için" dedi.

Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum

"ADINI BİLE ANMAK İSTEMİYORUM"

Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuşan Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "O dönem bir isimden bahsedildi. Biz de sanatçı kız arkadaşımla 'kim acaba bu' diye konuşuyorduk. Telefonum bir anda susmamaya başladı. Bunun gerçekten olduğuna dair ellerinde görüntüler olduğunu, bir yere gidildiğini söylüyorlar. Sadece izledim. Adını bile anmak istemediğim kadın bana mesaj atarak 'acaba sen bir daha oraya gitmesen mi?" diyor. Ben oraya davetli olarak değil, paramı vererek gidiyorum. Daha sonra televizyonlara çıkarak 'ben onu uyardım' dedi. Vah vah... Herkes onun olayı doğruladığını düşündü. Ben çıkıp senin de geçmişinde bunlar vardı demedim. Benimkiler doğru şeyler ama bana ne. Çoluğu çocuğu olan bir insan. Bana hiç yakışmaz."

Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum
Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum
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Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu, eski dostu Demet Akalın'a resti çekti: Adını bile anmak istemiyorum - Son Dakika


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