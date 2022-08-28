Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

28.08.2022 15:56

Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evlenen çiçeği burnunda gelin Ebru Şahin, tatilde verdiği pozlarla gündem oldu.

Güzel oyuncu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı. Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

DİZİNİN SEZON FİNALİ SONRASI EVLENDİ

Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmeye karar verdi. Güzelliğiyle göz dolduran Ebru Şahin, dillere destan bir düğünle Cedi Osman ile nikah masasına oturdu.

Ebru Şahin'den yatak pozu

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Tatil pozlarıyla dillerden düşmeyen çiçeği burnunda gelin Ebru Şahin, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak yatak pozunu takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin'e kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Ebru Şahin'den yatak pozu
Ebru Şahin'den yatak pozu
Ebru Şahin'den yatak pozu
Ebru Şahin'den yatak pozu
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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