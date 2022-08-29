Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!

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Türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü ve araçta sıkıştığı trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Babasıyla küs ve davalık olan Ahmet Tatlıses kazayı duyunca küslüğü unutup olay yerine koştu.

"ARTİST, GELDi NUMARASINI YAPTI GİTTİ"

Ünlü türkücü ise geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin açıklamada bulunarak, "Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti" dedi.

"ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM, BENİM MESLEĞİM DEĞİL"

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.