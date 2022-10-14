18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

14.10.2022 15:41

Geçtiğimi günlerde mal varlığından bahsederken, "18 kilo altın, 8 ev, 4 yazlığım var. Altınlar kasalara sığmıyor" diyen Kobra Murat, bugün katıldığı canlı yayında yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var" şeklinde konuştu.

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mal varlığını sıraladı. 18 kilo altın ve birçok gayrimenkulünün olduğunu söyleyen şarkıcı, yanlış anlaşıldığını söyleyerek gerçek mal varlığını sıraladı.

"4 EV, 2 YAZLIK, 2 GECEKONDU VE 3 KATLI DÜKKAN"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Kobra Murat, "Programda kurgu yapılmış o yüzden yanlış anlaşıldı. 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var. Onun dışında da 14 ayar altından çocuklarımın düğününde taktığım ziynetler var. Mal varlığımı açıkladıktan sonra telefonum hiç sunmadı herkes benden ev ve yardım istedi. Ben işlere bile otobüsle gidiyorum, kendi arabam bile yok. O otobüse gidene kadar da mahallede kim varsa yardım ederim. Yolda 10 bin TL para dağıtırım ama Allah da onları benim karşıma çıkarır" dedi.

'18 kilo altınım var' diyerek gündem olmuştu, Kobra Murat gerçek mal varlığını sıraladı

MAL VARLIĞINI SIRALAMIŞTI

Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, katıldığı programda mal varlığını sıralarken "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" ifadelerini kullanmıştı.

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Kobra Murat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı - Son Dakika


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