Pınar Deniz'den Evlilik Açıklaması - Son Dakika
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Pınar Deniz'den Evlilik Açıklaması

15.09.2022 23:09
Pınar Deniz'den Evlilik Açıklaması

Geçtiğimiz hafta aşklarını ilan eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti, önceki gün Maslak Uniq'de 'Aydınlıkevler' adlı oyunu izlemeye geldiler. Pınar Deniz, mekan çıkışı evlilik sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

Oyunu birlikte izleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, çıkışta araçlarını kulisin yakınına çağırdılar. Araçlarına binerek çıkış yapan çift, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Oyunu çok beğendiğini söyleyen ikili, " Demet Akbağ'ı izlemek muhteşemdi, çok keyif aldık" dedi.

"İYİ GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Sitemkar bir şekilde gülerek, "Arkadaşlar siz bizim olduğumuz her yere gelecek misiniz?" diyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlilik sorularına ise "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" yanıtını vererek şu an evlilik düşünmediklerini belirttiler.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Demet Akbağ, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz'den Evlilik Açıklaması - Son Dakika

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