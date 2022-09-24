2020 yılında Çeşme'de Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Asya adını verdikleri kızını kucağına aldı. Sevenleri sabırsızlıkla Asya'nın fotoğrafını beklerken, Özay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Güzel oyuncu, kızı Asya ve köpeğinin bir anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızı kucağındayken kendilerini izleyen köpeğinin bakışını çeken Özay, "Yok canım ne kıskançlığı?" notunu ekledi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Magazin › Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'ın kıskançlık paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika