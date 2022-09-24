Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'ın kıskançlık paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'ın kıskançlık paylaşımı beğeni topladı

24.09.2022 11:32

Kısa bir süre önce bebeği Asya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Gupse Özay'ın 'kıskançlık' paylaşımına beğeni yağdı. Özay, kızı kucağındayken sevimli köpeklerinin bakışını çekerek, "Yok canım ne kıskançlığı?" ifadesini kullandı.

2020 yılında Çeşme'de Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Asya adını verdikleri kızını kucağına aldı. Sevenleri sabırsızlıkla Asya'nın fotoğrafını beklerken, Özay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"YOK CANIM NE KISKANÇLIĞI?"

Güzel oyuncu, kızı Asya ve köpeğinin bir anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızı kucağındayken kendilerini izleyen köpeğinin bakışını çeken Özay, "Yok canım ne kıskançlığı?" notunu ekledi.

İşte o paylaşım;

Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan 'kıskançlık' paylaşımı
Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan 'kıskançlık' paylaşımı
Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan 'kıskançlık' paylaşımı
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Kaynak: Snob Magazin

Barış Arduç, Gupse Özay, Sinema, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'ın kıskançlık paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'ın kıskançlık paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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