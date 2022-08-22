Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti - Son Dakika
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti

22.08.2022 17:56

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir küs bir barışık ilişki yaşayan Şeyma Subaşı'nın takipçileriyle paylaştığı tatil fotoğraflarındaki büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl bebek beklediğini açıklayan ve kısa süre sonra ise stresten bebeğini kaybettiğini duyuran Subaşı'nın bu kez hamile olduğu iddia edildi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı. Barışma sonrası Türkiye'de tatil yapan ve tekne ile Ege koylarını gezen ikili soluğu şimdi de Mısır'da aldı.

SON FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı gündem oldu.

Şeyma Subaşı Hakkında Bomba İddia!

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti. Bikinili bir fotoğraf karesini paylaşan Subaşı'nın bir kez daha hamile olduğu iddia edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini duyurmuş ve kısa süre sonra ise stresten bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Şeyma Subaşı Hakkında Bomba İddia!
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti - Son Dakika

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