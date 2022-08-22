Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı. Barışma sonrası Türkiye'de tatil yapan ve tekne ile Ege koylarını gezen ikili soluğu şimdi de Mısır'da aldı.

SON FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı gündem oldu.

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti. Bikinili bir fotoğraf karesini paylaşan Subaşı'nın bir kez daha hamile olduğu iddia edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini duyurmuş ve kısa süre sonra ise stresten bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.