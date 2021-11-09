Gelin adayı Esmira estetikle bambaşka biri oldu

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında Birkan ile Esmira'nın yatak görüntüleri ortaya çıkmış ve bu konu uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Esmira daha önce yaptığı açıklamalarla kanal yönetimini de ifşa etmiş ve karşısına çıkan adayların kurgu olduğunu söylemişti.

Gelin adayı Esmira bu kez şaşırtan değişimiyle gündemde.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye dönen ve çocuğuyla yaşayan Esmira, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.

Yaşadığı değişim sonrası kendisine yeni Instagram hesabı açan Esmira'nın 10 bin takipçisi bulunuyor.