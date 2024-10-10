Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı

Geniş Video İzle

Gelinim Mutfakta programıyla tanınan ve sevilen yarışmacı Beyhan Hanım, sosyal medyada paylaştığı değişim fotoğraflarıyla büyük ilgi gördü. Beyhan Hanım'ın gözle görülür değişimi, takipçileri tarafından olumlu yorumlar alırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

10.10.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programının uzun yıllardır izleyiciyle buluşan kaynanası Beyhan Öksüz, son dönemde yaşadığı dikkat çekici değişimle gündem oldu. Sıradan bir kaynana profili çizen Beyhan Hanım, zamanla kendine özgü bir stil geliştirdi.

BEYHAN HANIMA SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Programa katılmadan önce kaşlarını boyatmaya başlayan Beyhan Hanım, kalın kaşlarıyla dikkat çekerken, kaşlarını boyatmadığı haliyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Beyhan Hanım'ın bu yeni görünümünü paylaşarak "Tanımakta zorlandım", "Aşırı değişmiş", "Bu haliyle kesin tanıyamazdım" gibi yorumlar yaptı. Beyhan Hanım'ın bu değişimi, "Gelinim Mutfakta" izleyicileri arasında büyük bir etki yarattı.

Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı

Gelinim Mutfakta, Sosyal Medya, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Deniz Memis:
    Haberimi bu helal size 1 0 Yanıtla
  • Can:
    Yapacak başka haber bulamadınız mı ? Ne alaka kadın aynı .. bide yeni hali demişsiniz insan foto koyar 1 0 Yanıtla
  • ABDUSSAMED ÇALKARA:
    Gereksiz haber 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    alına bıyıkmı çizmişler 0 0 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Nasıl bir tip rüyama girse korkarım 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ezdi:
    buda haber mi 0 0 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Sevilen mı :) 0 0 Yanıtla
  • cihan Kaya:
    inanılmaz değişim ama göremedik 0 0 Yanıtla
  • Mehtap uzdil:
    Su tipleri de meshur ettınız ya 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Rektefeden geçse ne placak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:42 Bu kadarına pes Zeytinyağı yerine bakın ne satmışlar Bu kadarına pes! Zeytinyağı yerine bakın ne satmışlar
11:40 75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya’da bıçaklanarak öldürüldü 75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü
11:19 Sokak ortasında dehşet anları Maskeli saldırgan önüne geleni bıçakladı Sokak ortasında dehşet anları! Maskeli saldırgan önüne geleni bıçakladı
11:17 Pakistan’da kömür madencilerine saldırı: 20 ölü, 7 yaralı Pakistan'da kömür madencilerine saldırı: 20 ölü, 7 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 09:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.