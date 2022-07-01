Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor

01.07.2022 22:58
Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor

Altın Melek Ödülleri dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Altın Melek Ödülleri dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. "Yılın En İyi Moda Tasarımcısı" dalında ödül genç modacı Serena Torosoğlu'nun oldu. Ödülünü alan yetenekli genç modacı, "Bu ilk ödülüm, devamının da geleceğine inanıyorum" dedi.

Altın Melek Ödülleri dün akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Defile gösterisiyle başlayan geceye birbirinden ünlü isimler katıldı. Gecede, Ünlü Oyuncu Wilma Elles'in Cannes Film Festivali'nde kıyafetini giyindiği genç modacı Valens By Serena sahibi Serena Torosoğlu, "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü.

"Cannes Film Festivalinde Wilma Elles'in üzerinde kendi yaptığım kıyafeti görünce çok mutlu oldum"

"Yılın En İyi Modacısı Ödülünü" alan Serena Torosoğlu, "Çok heyecanlıyım, çok çalışıyorum, bu geceye dört elbiseyle katıldık. Hepsine de sabahlayarak devam ettim. En sonunda da güzel bir sonuca vardık. Bu ödülü almak için çok çalıştım. Sonuca da vardığımı düşünüyorum. Ödül törenlerine elimden geldiğince seçici davranarak katılmaya çalışıyorum. Bu ortamda da bulunmayı seviyorum. Cannes Film Festivalinde Wilma Elles'in üzerinde kendi yaptığım kıyafeti görünce çok mutlu oldum. Çünkü giymeme ihtimali vardı. Yedi tane farklı tasarımcıdan elbiseler götürülmüştü. Benim elbisemi seçip giyindi. Bu da tabi beni çok gururlandırdı. Önceki çalışmamı annemin çeyizinden yola çıkarak yapmıştım, bir sonrakinde daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum" dedi.

"Bu podyumda ben de varım"

Ödülünü alan Torosoğlu konuşmasının devamında, "Bu özel gecede bu güzel ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim. Artık "Bu podyumda ben de varım" diyorum. Ben merdivenleri yavaş yavaş çıkmayı çok seviyorum. Ailemden böyle gördüm, böyle devam etmek istiyorum. Yakın zamanda Wilma Elles Cannes Film Festivalinde elbisemi giyindi. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ilk ödülüm, devamının da geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Wilma Elles, kendisi için tasarlanan kolyeyi taktı Ünlü oyuncu Wilma Elles, kendisi için tasarlanan kolyeyi taktı
Kaynak: İHA

Wilma Elles, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement