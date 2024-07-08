Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor - Son Dakika
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Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor

Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor

Yayınladığı dönem reyting rekorları kıran Duy Beni dizisi, sinema filmi oluyor. Yaz sonunda çekimlerine başlanacak olan film için dizi oyuncularına teklif götürülecek.

08.07.2024 13:06
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7 Temmuz 2022 yılında Star TV'de 20 bölüm olarak yayınlanan gençlik dizisi Duy Beni dizisinin sinema filminin çekilmesi için harekete geçildi.

YAZ SONUNDA SETE ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Süreç Film'in başta dijital için hazırladığı, ardından televizyona taşıdığı Duy Beni dizisinin film projesinin prodüksiyonunu Böcek Films yapacak. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturacağı projede yaz sonunda sete çıkmayı planlanıyor. Film için ilk olarak dizinin oyuncularına teklif götürülecek.

Farklı sınıfsal hayatlardan gelen gençlerin arasındaki iyilik ve kötülüğün savaşını anlatan Duy Beni'nin dizi versiyonunda Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Meltem Akçöl, Burak Can, Dilara Sümbül, Taha Bora Elkoca, İzzet Yüksek, Jasmine Berkiş, İbrahim Yıldız, Gökçe Güneş Doğrusöz, Sena Gençtürk, Aytaç Uşun, Ege Kökenli, Berk Hakman, Durul Bazan ve Utku Coşkun oynamıştı.

Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor
Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor
Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor

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Son Dakika Magazin Gençlik dizisi Duy Beni, sinema filmi oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yelloz Kız: büyük proje olur:) 0 0 Yanıtla

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