Gerginlik yerini barışa mı bırakıyor? David Beckham\'dan oğluna zeytin dalı

İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile oğlu Brooklyn Beckham arasındaki gerginlik, magazin basınında uzun süredir gündemden düşmüyor. Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in, David Beckham'ın geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 50. yaş günü kutlamasına katılmaması, aile içindeki soğukluğun en net göstergesi olarak yorumlanmıştı. Bu durum, "Beckham ailesinde büyük kriz" manşetleriyle medyada geniş yer bulmuştu.

AİLE BAĞLARINI ONARMA HAMLESİ

Son gelişme, baba-oğul arasında buzların erimeye başladığı yönünde yorumlara neden oldu. David Beckham, oğlu Brooklyn'in Instagram'da paylaştığı son reels videosunu beğendi. Magazin yorumcuları, bu hamleyi "barışa atılan ilk adım" olarak değerlendirdi. The Sun'a konuşan aileye yakın bir kaynak ise David Beckham'ın aralarındaki sorunları çözmek ve ilişkilerini eski haline döndürmek istediğini söyledi.

AİLE İÇİ GERGİNLİK NASIL BAŞLAMIŞTI?

İddialara göre Brooklyn ile Nicola Peltz, evliliklerinden kısa süre sonra Beckham ailesiyle mesafeli bir ilişki yürütmeye başladı. Özellikle bazı davet ve etkinliklerde bir araya gelmemeleri, soğukluk iddialarını güçlendirdi. 50. yaş günü partisine katılmamaları ise bu söylentileri adeta resmileştirdi.