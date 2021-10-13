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Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi - Son Dakika

Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi

13.10.2021 14:14

Bülent Ersoy, Benzemez Kimse Sana programındaki partneri Mustafa Keser'in ''Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerine konuk olduğu canlı yayında cevap vererek "Benim oturduğum koltuk ona battı. Zaten Mustafa Keser'i sevmiyorum" sözlerini söyledi.

Diva lakaplı Bülent Ersoy, Seren Serengil, Deniz Akkaya ve Bircan Bali'nin sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Ersoy, birlikte program yaptığı Mustafa Keser'in kendisi hakkında söylediklerine de canlı yayında cevap verdi.

MUSTAFA KESER: SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Bize programı 2. bölümde final yaptı. Programın bitmesiyle basın açıklaması yapan Keser, Diva için "İkinci programda karşısında hizmetçisi var gibi hitap ediyor bana. Bana oradan Keser diye bağırıyor. Kimsin lan sen bana o şekilde bağırıyorsun. Arkasından 'Kürdo, kürdo', bana Kürdo diyor. Keser senin babanın uşağı mı lan öyle çağırıyorsun? Kapanışı yapıyoruz dediler 'Beyefendi yapsın' dedi. Yönetmene bağırır, ona bağırır, şefe bağırır, okuyamaz döner vokale bağırır. Seni Diva değil divan yaparlar" dedi.

"PROGRAM BENİMDİ ZATEN, OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI"

Ersoy, bu sözlerin hatırlatılması üzerine Söylemezsem Olmaz programında sessizliğini bozdu. Keser'e cevap veren sanatçı, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?"

Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan 'Seni Diva değil divan yaparlar' diyen Mustafa Keser'e cevap

"Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz. Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım."

Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Seni Diva değil divan yaparlar sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Seni Diva değil divan yaparlar sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi

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Son Dakika Magazin Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, 'Seni Diva değil divan yaparlar' sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi - Son Dakika Magazin


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