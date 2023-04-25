Gerilimin hat safhada yaşandığı Survivor'da Asena'nın "karaktersizlik" sözleri, Kürşat'ı sinirlendirdi

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TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılardan Asena'nın bir cümlesi Kürşat'ı sinirlendirdi.

"BÖYLE KARAKTERSİZLİK VAR MI?"

Oyuncu seçimlerinde sinirlenen Asena, karşı takımdan Barış'ın yanına giderek "Böyle karaktersizlik var mı?" diyerek tepki gösterdi. Asena'nın söylediğine sessiz kalamayarak tepki gösteren Kürşat ise "Kime söylüyorsun Asena karaktersiz diye?" tepki gösterdi. Asena'dan cevap alamayınca daha da sinirlenen Kürşat'ı sakinleştirmeye çalışan Buse Plan ise "Bana söylüyor, boşver" diyerek araya girdi.

"YERİNİ BİLSİN"

Kürşat ise Asena'ya tepki göstererek "Yerini bilsin ya! Böyle bir şey yok. Karaktersiz ne? Ne alaka! Sana mı söylüyor bana mı söylüyor?" diyerek çıkıştı. Asena ise oyun alanının dışına çıkarak bir yerde oturdu ve ağladı.