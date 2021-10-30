Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrıldı! İşte 6 yıllık ilişkinin bitmesinin nedeni

2015'ten bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü şarkıcı Zayn Malik ve model Gigi Hadid ile ilgili iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. Khai adında 1 yaşında çocukları bulunan Malik ile Hadid'in ilişkilerine son verdiği ileri sürüldü. Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

GIGI'NİN ANNESİNE VURMUŞ

Ayrılığın sebebi Gigi Hadid ve Zayn Malik'in çocukları Khai'nin fotoğraflarının basına sızdırılması öne sürüldü. Zayn Malik çocuğunun fotoğraflarını basına sızdıranın kayınvalidesi Yolanda Hadid olduğunu iddia etti. Yolanda ise damadı Zayn'ın kendisine vurduğunu ileri sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

Bu suçlamalara yanıt veren ünlü şarkıcı, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu ifade ederek, "Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir." dedi.

GIGI HADID SESSİZ

Öte yandan Gigi Hadid, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.