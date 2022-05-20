Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü

20.05.2022 11:12
Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü

Girişimci İlknur Özdemir Uluslararası Medya Ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü.

Girişimci İlknur Özdemir Uluslararası Medya Ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Sanatçı, iş dünyası, siyasetten bir çok isme ödülün verildiği gecede 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülü İlknur Özdemir'e verildi. Özdemir ödül töreninde yaptığı konuşmada enerjisini daha çok insana fayda sağlaması için yaşam koçu olmaya karar verip bu konuda birçok eğitim aldığını ve almaya da devam edeceğini dile getirdi. Özdemir, işini aşkla yapmaya gayret ettiğini söyleyen Özmemir, "İşini aşkla yapınca meyvelerini de çok kısa sürede toplamaya başlıyorsunuz zaten. Beni eğiten değerli hocam Aşkım Kapışmak'a da teşekkürü borç bilirim. Maalesef birçok sebepten ötürü enerji ve motivasyonumuz biraz düşmüş durumda ama onu geri kazanmakta bizim elimizde. Bu yolda profesyonel bir yol arkadaşı arayan herkese kapım sonuna kadar açık. Nişantaşı Lotus Workinton'da bulunan ofisime bekliyorum. Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

İlknur Özdemir, İstanbul, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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