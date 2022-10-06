Gisele Bünchen - Tom Brady... BOŞANMA SÜRECİNE GİRDİLER! - Son Dakika
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Gisele Bünchen - Tom Brady... BOŞANMA SÜRECİNE GİRDİLER!

06.10.2022 12:37
Gisele Bünchen - Tom Brady... BOŞANMA SÜRECİNE GİRDİLER!

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bünchen ve Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady iddialara göre boşanma aşamasına geldi.

2009 yılında dünyaevine giren ve bir süredir ayrı yaşadığı iddia edilen futbolcu Tom Brady ile ünlü Brezilyalı model Gisele Bünchen boşanma sürecine girdi.

AVUKATLARLA GÖRÜŞÜYORLAR

Evliliğinde bazı sorunlar yaşadığı iddia edilen çiftin, boşanma avukatlarıyla görüştüğü ve 'seçenekleri değerlendirdiği' ortaya atıldı.

"TOM KARİYERİNİ TERCİH ETTİ"

Page Six'in haberine göre boşanma kararı alan çift, avukatlarla görüşmelere başladı.

Kaynaklar "Evlilikleri çok iyi bir konumda değil. Gisele, Tom'un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor ve bundan bıktı.

Gisele'nin hayalleri ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Elle dergisine röportaj veren 42 yaşındaki model, Hardy'nin yaptığı sporun çok 'şiddet içerdiğini' ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

Modelin, Hardy'nin emeklilik kararını geciktirmesinden memnun olmadığı ve bunun evliliklerini olumsuz yönde etkilediği ortaya atılmıştı.

7 kere Super Bowl şampiyonluğu kazanan sporcunun şu sıralar emeklilik kararını kesinleştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Hardy'nin mesleğinin ve emeklilik kararını geciktirmesinin, çiftin ayrı evlerde yaşama kararında etkili olduğu düşünülüyor.

Çiftin John Edward, Benjamin ve Vivian adında üç çocuğu bulunuyor.

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Boşanma Kararı Aldılar! Ayrılığın Perde Arkası Boşanma Kararı Aldılar! Ayrılığın Perde Arkası
Kaynak: Magazinkolik

Tom Brady, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gisele Bünchen - Tom Brady... BOŞANMA SÜRECİNE GİRDİLER! - Son Dakika

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