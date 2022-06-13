Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!

13.06.2022 13:20
Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!

Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım, önceki akşam Bodrum'da bir güzelle baş başa eğlenirken yakalandı. Yıldırım'ın eğlendiği güzel kim? İşte cevabı...

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan ikiliden Kaan Yıldırım, Bodrum'da tatil yapıyor.

BODRUM'DA KAFA DAĞITIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kaan Yıldırım, Bodrum'da The Galliard Cove House adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.

YANINDAKİ KİŞİ...

Kaan Yıldırım'ın gece boyunca eğlendiği kişinin kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz'ün aynı yerde tatil yaptığı da iddia edilmişti.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümünü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve Film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan "Alaturka" filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise "Babam Geri Döndü" filminde oynamıştır.

2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.

TUĞÇE AÇIKGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2005 – Alaturka (Tv Film)

2005 – Babam Geri Döndü (Tv Film)

2007 – Vatan Sağolsun

2011 – Ağlama Ne Olur (Tv Film)

2014 – Alev (Tv Film)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ekim)

2016 – Baba Mirası (Film)

2019 – Leke (Şirin)

2021- Sol Yanım (Zeynep)

2021- Börü 2039 (Ece Kara)

Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!
Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!
Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!
Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!

YORUMLAR
500
Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım, Bodrum'da başka bir güzelle görüntülendi Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım, Bodrum'da başka bir güzelle görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz, Hande Erçel, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement