Gizemli Sevgilisiyle Galata'da Görüntülendi - Son Dakika
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Gizemli Sevgilisiyle Galata'da Görüntülendi

24.06.2022 01:21
Gizemli Sevgilisiyle Galata'da Görüntülendi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe, önceki akşam sevgilisiyle Galata sokaklarında görüntülendi. İşte o kareler...

Fotoğraflarının çekilmesine izin veren Ulaş Tuna Astepe, "Rol aldığım dizi sezon finali yaptı. Tatil için Ayvalık'a gideceğim" dedi.

Ulaş Tuna Astepe, sevgilisinin ismini açıklamak istemedi.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 'Karadayı' dizisinde 'Orhan', 'Analar ve Anneler' dizisinde 'Mustafa', 'Rüya' adlı dizide 'Alaz', 'Sen Anlat Karadeniz'de de 'Tahir' karakterini canlandırdı. Şimdilerde TRT1'de "Barboroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde oynamaktadır. Emre Yeksan'ın yönettiği 'Körfez' filminde 'Selim' karakterini canlandıran Astepe, ayrıca 'Üniversiteli', 'Zayiat', 'Meşakkat ve Karısı' ile 'Balık Havuzu' adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

Ulaş Tuna Astepe, 2022 yılı itibarıyla Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Hızır Reis'i canlandırıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Hızır Reis, Akdeniz, Tatil, Magazin, Son Dakika

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