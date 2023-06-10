Gladyatör 2 Filminin Çekimleri Sırasında Patlama: 6 Oyuncu Yaralandı - Son Dakika
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Gladyatör 2 Filminin Çekimleri Sırasında Patlama: 6 Oyuncu Yaralandı

Gladyatör 2 Filminin Çekimleri Sırasında Patlama: 6 Oyuncu Yaralandı

11.06.2023 09:19

Fas'ta çekimleri yapılan "Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu, özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede meydana gelen patlamada yaralandı. Oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Yapımcı şirket Paramount, kazanın bir dublör sahnesi çekilirken meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.
Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

"HEPSİNİN DURUMU İYİ"

Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi." bilgisini paylaştı. Açıklamada, "Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

GAZ BORUSU PATLAMIŞ OLABİLİR

Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Fas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gladyatör 2 Filminin Çekimleri Sırasında Patlama: 6 Oyuncu Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gladyatör 2 Filminin Çekimleri Sırasında Patlama: 6 Oyuncu Yaralandı - Son Dakika
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