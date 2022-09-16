Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu! Nadide Sultan'ın son hali beğeni topladı - Son Dakika
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Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu! Nadide Sultan'ın son hali beğeni topladı

16.09.2022 19:02
Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu! Nadide Sultan'ın son hali beğeni topladı

Bir dönem göğüslerinin büyüklüğü ile gündeme gelen ünlü sanatçı Nadide Sultan, göğüs küçültme ameliyatı olduktan sonra bu sorundan kurtuldu. Yıllar sonra Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun programına katılan Sultan'ın son hali hayranlarından beğeni topladı.

Türkiye'de 1999'lu yıllarda magazin basınının zirvede olduğu dönemlere damga vuran isimlerden biri de ünlü şarkıcı Nadide Sultan oldu. O dönem gerek Beşiktaşlı Sergen Yalçın'la yaşadığı aşk gerekse de fiziksel özellikleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, uzun süre magazin manşetlerini süsledi.

Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu, Nadide Sultan'ın son hali bomba

GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsızlık duyan Nadide Sultan, geçtiğimiz yıllarda bıçak altına yatarak göğüs küçültme ameliyatı oldu. Sultan ameliyattan sonra istediği fiziksel ölçülere kavuştu.

Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu, Nadide Sultan'ın son hali bomba

SAHNELERİNE DEVAM EDİYOR

Şu sıralar sahne performanslarına devam eden Nadide Sultan, son olarak Haberler.com ekranlarında yayınlanan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Sultan'ın değişimi, görenlerden tam not aldı.

İşte Nadide Sultan'ın son hali:

Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu, Nadide Sultan'ın son hali bomba
Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu, Nadide Sultan'ın son hali bomba
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Nadide Sultan, Sergen Yalçın, Haberler, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu! Nadide Sultan'ın son hali beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu! Nadide Sultan'ın son hali beğeni topladı - Son Dakika
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