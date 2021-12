FOX, dün akşam yayınladığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini duyurdu ve "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!" mesajını yayınladı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Gökçe Bahadır'ın genel sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.

Güzel oyuncu, son olarak sevgilisi Emir Ersoy ile birlikte Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmıştı.

Gökçe Bahadır kimdir?

9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır'ın ilk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler'dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir'in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix'de yayınlanacak Kulüp projesidir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Azra karakterine hayat vermektedir.

Gökçe Bahadır'ın Oynadığı Diziler

Evlilik Hakkında Her Şey/ Azra/ 2021

Ufak Tefek Cinayetler/ Oya/ 2017-2018

Adı Efsane/ Bahar/ 2017

Hatırla Gönül/ Gönül/ 2015

Aramızda Kalsın/ Yadigar Yıldız/ 2013

Kayıp Şehir/ Aysel/ 2012

Sensiz Olmaz/ Begüm/ 2011

Yaprak Dökümü/ Leyla/ 2006-2010

Hayat Bilgisi/ Yeliz/ 2004

Gökçe Bahadır'ın Oynadığı Filmler

Aşk Uykusu/ Yonca/ 2017

Bana Masal Anlatma/ Neriman/ 2014

Dedemin İnsanları/ 2011

Hırçın Kız Kadife/ Kadife/ 2009

Yol Palas Cinayeti/ 2004