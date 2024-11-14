Gonca Vuslateri oyunculuk performansıyla gündemde olmaya devam ediyor. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizide Nur karakterine hayat veriyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki yemek sahnesinde yine performansıyla kendisine hayran bırakan Gonca Vuslateri, adeta oyunculuk resitali sergiledi.
Ünlü oyuncunun kendini tokatladığı ve cinnet getirdiği yemek sahnesindeki performansı sosyal medyada viral oldu. Hakkında yüzlerce yorum yapılan Vuslateri'ye "Tek nefeste izledim", "Kesinlikle en iyi kadın oyuncu" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Gonca Vuslateri'nin oynadığı dizide kendini tokatladığı anlar gündem oldu - Son Dakika
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