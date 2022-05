Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı - Son Dakika

Düzce'de konser veren ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada elbisesine basarak düşünce bayıldı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçı, 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı.

Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Yüzlerce kişinin doldurduğu alanda sahneye çıkan Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada, elbisesine basıp düşünce baygınlık geçirdi. Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı. Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı. Gülben Ergen'e Düzcespor atkısı takıldı. Ünlü sanatçı konserine devam ediyor.

Sanatçının düşmesi ve bayılması ise kameralara an be an yansıdı. - DÜZCE