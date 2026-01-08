Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti
08.01.2026 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in bir restoranda hamburger ve patates yediği anlar dikkat çekti. Yemek yerken büyük keyif aldığı görülen Ergen, görüntülendiğini fark edince mahcup olup gülümsedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir restoranda hamburger ve patates yerken objektiflere yansıdı. Yemek yerken bir hayli iştahlı olduğu gözlenen Ergen, seçtiği menünün tadını çıkarırken çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmedi.

YEMEĞİ BÜYÜK BİR KEYİFLE YEDİ

Görüntülendiğini fark ettiği anda kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, mahcup bir tavırla gülümseyerek karşılık verdi. Ergen'in bu doğal ve samimi halleri, kendisini takip eden hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Magazin, Ünlüler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Ben bir gülümseme görmüyorum admin doktora göz muayenesine git istersen 5 2 Yanıtla
  • 23Kartal 23Kartal:
    sahte video 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 04:17:18. #7.11#
SON DAKİKA: Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.