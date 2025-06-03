Gülden Karaböcek hayatının dönüm noktasını açıkladı - Son Dakika
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Gülden Karaböcek hayatının dönüm noktasını açıkladı

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Gülden Karaböcek hayatının dönüm noktasını açıkladı
03.06.2025 09:59  Güncelleme: 11:58
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Gülden Karaböcek hayatının dönüm noktasını açıkladı
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Gülden Karaböcek, hayatının dönüm noktasının 1978 yapımı 'Dilek Taşı' filmi için bestelediği aynı adlı şarkı olduğunu söyledi. 1983'te Londra'daki konserine giden yolda yaşanan izdihamı ise bomba ihbarı sandığını belirten sanatçı, "Meğer hayranlarım sokaklara dökülmüş" dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Gülden Karaböcek (72), Bursa'da bir eğlence mekanındaki sahnesinin ardından, basın mensuplarıyla sohbet etti. 1983 yılında Londra'da verdiği konseri unutamadığını ifade eden sanatçı, "Konser alanına giderken, yolda büyük bir kalabalık vardı. Adeta izdiham yaşanıyordu. Bomba ihbarı olduğunu düşündük. Araçtan inip görevlilere ne olduğunu sorunca bize, 'Türk sanatçının konseri var, o yüzden bu kalabalık' dediler. O günü hiç unutamıyorum" dedi.

ÜÇ SAAT SAHNEDE KALDI

Türk halk müziği, arabesk ve fantezi türü eserleriyle tanınan Gülden Karaböcek, Bursa'da bir eğlence mekanında sahne aldı. Menajerliğini kızı Nur Düzgit'in yaptığı sanatçı, sahnede 3 saat kaldı. Unutulmaz şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren sanatçıya, sahneye çağırdığı kızı da eşlik etti. 3 saatlik sahne performansının ardından, gazetecilere konuşan Karaböcek, Bursa'yı çok sevdiğini ve çok kez sahne aldığını söyledi. Popüler şarkıları değerlendiren ve genç meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Karaböcek, "Herkes kendi tarzında, gayretle, güzel emekler ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'DİLEK TAŞI' KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Kariyerinin dönüm noktasının, 1978 yılında çekilen 'Dilek Taşı' filmi için, sözlerini Ali Tekintüre'nin yazıp, bestesini kendisinin yaptığı, filmle aynı isimdeki şarkı olduğunu belirten Karaböcek, "Film müziği olarak yapılan bu parça, tüm Türkiye'yi salladı. Bu şarkı hayatımın dönüm noktası oldu. Şarkılarımın içinde en çok bu parçamı seslendirmekten keyif alıyorum" dedi.

'BOMBA İHBARI YAPILDIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Meslek yaşamında sayısız konser verdiğini söyleyen ancak 1983 yılında London Palladium'da verdiği konseri unutamadığını da ifade eden Gülden Karaböcek, kendisini bekleyen kalabalığı gördüğünde bomba ihbarı yapıldığı için izdiham var zannettiğini söyleyerek, "Konser alanına giderken, yolda büyük bir kalabalık vardı. Adeta izdiham yaşanıyordu. Bir mağazaya bomba koydular zannettik. Bomba ihbarı olduğunu düşündük. Araçtan inip görevlilere ne olduğunu sorunca bize, 'Türk sanatçının konseri var. Onun hayranları sokaklara döküldü, o yüzden bu kalabalık' dediler. O günü hiç unutamıyorum" diye konuştu.

Gülden Karaböcek, Londra'daki Unutulmaz Konserini Anlattı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Gülden Karaböcek hayatının dönüm noktasını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
    Oooo daha halen 70 lerde kalmis 1 0 Yanıtla
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