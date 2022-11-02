Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bahadır' karakteriyle dikkat çeken Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Çift, fotoğraflarına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love" notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu, dünyaevine girdi - Son Dakika