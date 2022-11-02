Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu, dünyaevine girdi - Son Dakika
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Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu, dünyaevine girdi

02.11.2022 19:57

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Burak Topaloğlu, Ezgi Tanır ile dünyaevine girdi.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bahadır' karakteriyle dikkat çeken Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu.

HAZİRAN AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

"BUNLARLA OALYI KAPATIYORUM"

Çift, fotoğraflarına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin
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Güldür Güldür Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu, dünyaevine girdi - Son Dakika

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