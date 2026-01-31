Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı - Son Dakika
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
31.01.2026 22:43  Güncelleme: 22:47
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Megastar Tarkan'ın konser serisi Türkiye'nin en tanınmış ve ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Biletleri günler öncesinden tükenen ve karaborsada fiyatları 40 bin liraya kadar çıkan konserlere, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alan Güler Sabancı da katıldı. Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı konser kareleriyle Tarkan'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

Megastar Tarkan'ın 16 Ocak'ta başlayan konser serisi, sadece müzikseverleri değil, Türkiye'nin en tanınmış ve en ünlü isimlerini de bir araya getiriyor. Biletleri günler öncesinden tükenen ve karaborsada fiyatları 40 bin liraya kadar çıkan konserler, adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

GÜLER SABANCI DA SALONDAYDI

Yoğun ilgi gören konserlerin sonuncusunu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alan Güler Sabancı da izledi. Sabancı, 30 Ocak'ta gerçekleşen Tarkan konserinde izleyiciler arasında yerini aldı.

SOSYAL MEDYADA TARKAN'A ÖVGÜ

Konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Güler Sabancı, Tarkan'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Sabancı paylaşımında, "Tarkan… Mükemmel bir konser ve muazzam, yürekten bir emek var… İyi ki var" ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı'nın konser sırasında taktığı "Tarkan" bandanası da sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    ver mehteri!!!! zengin olsa ne yazarr ,yıldıZ tilbe kadar gazzeyi düşünmeyen zengin olsa neye yarar, 177 29 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    Gidenlere lafım yok saygı duyarım,zevkler ve renkler misali ,, ama biri bana gelse dese bedava bilet vip tarafindan, yinede gitmem ve dinlemem oldum olasi sevmem bu oğlanı 105 45 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    izleyiciye lafım yok, ama adam boş adam. 75 39 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    AÇLAR KONSERE GİTMİŞLER 50 16 Yanıtla
  • Erol kılıc Erol kılıc:
    Tarkan severim dinlerim kendini bozmadan devam eden sanatçılarımızdan başarılar 10 4 Yanıtla
