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Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında ve nereli? Gülgün Feyman Biyografisi! - Son Dakika

Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında ve nereli? Gülgün Feyman Biyografisi!

04.02.2022 16:11
Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında ve nereli? Gülgün Feyman Biyografisi!

Ünlü sunucu Gülgün Feyman kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Herkes tarafından merak edilen isim Gülgün Feyman kim olduğu merak konusu oldu. Gülgün Feyman kaç yaşında ve kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında?

Ünlü televizyoncu ve sunucu Gülgün Feyman kaç yaşında ve kim olduğu merak konusu oldu. Usta sunucu Gülgün Feyman'ın yaşını merak eden vatandaşlar Gülgün Feyman'ın kim olduğunu merak ediyor. Ankara doğumlu olan Gülgün Feyman kaç yaşındadır ve aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında ve nereli? Gülgün Feyman Biyografisi! Detaylar haberdedir…

GÜLGÜN FEYMAN KİMDİR?

Gülgûn Feyman 31 Mayıs 1958, Ankara doğumludur. Gülgün Feyman Türk haber spikeridir. Albay bir babanın kızı olan Gülgün Feyman, Atatürk Üniversitesi'nden mezun olmuştur. İlk kez Erzurum Radyo ve Televizyonu'nda göreve başlamıştır. Oradan Ankara Radyosuna tayin olmuştur.

Bir Türk Müziği programı olan Hoş Sada isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Ümit Aktan ile beraber İyi Haftalar Türkiye isimli sabah programını 4 sene sunmuştur. Daha sonra haber merkezinde görev almaya başlamıştır. Uzun yıllar TRT'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman, 1990 yılında özel televizyon kanallarının kurulmasıyla birlikte Star TV, Show TV, tekrar Star TV, BRT, Flash TV gibi önemli kanallarda da spikerlik yapmıştır. Kendisi İstanbul Kadıköy'deki Kuşdili Eğitim Merkezi'nde diksiyon dersleri vermektedir. Bir taraftan okutmanlık da yapan Feyman, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda da bir dönem ders vermiştir. Şu anda da görevine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam etmektedir.

Kanal T'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman kısa bir süre süren bu görevinden de ayrılmıştır. Kanal 99'da Kanal 99 Ana Haber'i sunmuştur. 2012'de Meltem TV'de Faruk Karatay ile birlikte haberi sunmuştur. Feyman şu an Ulusal Kanal Ana Haber Bültenini sunmaktadır. Feyman 2015 milletvekilleri seçimlerinde Vatan Partisi tarafından Kocaeli'de 2. sıradan aday olarak gösterilmiştir.

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Gülgün Feyman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında ve nereli? Gülgün Feyman Biyografisi! - Son Dakika Magazin


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