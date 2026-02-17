Gülşen'in kucak dansı yaptığı görüntülerdeki kişi de uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
Gülşen'in kucak dansı yaptığı görüntülerdeki kişi de uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

17.02.2026 10:25
Magazin gündeminde daha önce Gülşen ile kucak dansı görüntüleriyle tanınan Tolga Sezgin, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

2022 yılında Gülşen ile sahnede kucak dansı görüntüleriyle tanınan Tolga Sezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Konser sırasında ortaya çıkan görüntüler magazin basınında büyük yankı uyandırmış, ikili birkaç gün sonra sosyal medyadan samimi pozlar vermişti.

Tolga Sezgin daha önce stil danışmanı olarak görev yaparken şimdilerde ise ünlü bir markanın halkla ilişkiler ve müşteri ilişkisi sorumlusu olarak biliniyor.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “Fuhşa teşvik ve aracılık etme” ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarından 25 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş insanı Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı ve Tolga Sezgin yer aldı.

Magazin, Gülşen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
