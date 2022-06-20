Gupse Özay Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı - Son Dakika
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Gupse Özay Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

20.06.2022 23:21
Gupse Özay Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evlilik süren Gupse Özayuzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ise hamile olduğu ortaya çıkan Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

6 yıldır birlikte olan Barış Arduçve Gupse Özay, 2020 senesinde Çeşme'de kıyılan nikahla sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Barış Arduç ve Gupse Özaycephesinden geçtiğimiz günlerde ise sevindiren bir haber geldi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin geçtiğimiz ay bebek beklediği ortaya çıktı.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Gupse Özay Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı - Son Dakika

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