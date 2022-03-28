Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi - Son Dakika
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Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi

28.03.2022 15:04
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eşi Mehtap Özkan ile birlikte İtalya'ya tatile gitti. Mehtap Özkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile 4 Şubat 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle evlenmişti.

Çırağan Sarayı'nda nikah töreni yaptığı için eleştirilen Gürsel Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt vermişti.

Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler" demişti.

MEHTAP ÖZKAN PAYLAŞTI

Mehtap Özkan sosyal medya hesabından eşi Gürsel Tekin'le olan tatil fotoğraflarını paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Milletvekili, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi - Son Dakika


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