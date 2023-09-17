Güzel Günler dizisinin yıldızları Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı

Geçtiğimiz aylarda final yapan Güzel Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar evliliğe ilk adımını attı. Ünlü çift sevdiklerinin katıldığı törenle nişanlandı.

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR

Güzel Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam eden çift sade bir törenle nişanlandı. Nişan töreninden paylaşımlar yapan Leyla Tanlar ve Burak Dakak'a beğeni ve yorum yağdı.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Siyah saten bir kıyafet tercih eden Leyla Tanlar, güzelliği ile mest etti. Törene çiftin yakın arkadaşları olan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da katıldı. Çifti en mutlu günlerinde yakın arkadaşları Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da yalnız bırakmadı.

İşte nişan töreninden kareler;