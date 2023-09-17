Güzel Günler dizisinin yıldızları Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı - Son Dakika

Güzel Günler dizisinin yıldızları Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı

Güzel Günler dizisinin yıldızları Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı
Son Güncelleme: 17.09.2023 08:41

Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı. Törende siyah bir elbise tercih eden Tanlar, güzelliği ile büyüledi.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Güzel Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar evliliğe ilk adımını attı. Ünlü çift sevdiklerinin katıldığı törenle nişanlandı.

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR

Güzel Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam eden çift sade bir törenle nişanlandı. Nişan töreninden paylaşımlar yapan Leyla Tanlar ve Burak Dakak'a beğeni ve yorum yağdı.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Siyah saten bir kıyafet tercih eden Leyla Tanlar, güzelliği ile mest etti. Törene çiftin yakın arkadaşları olan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da katıldı. Çifti en mutlu günlerinde yakın arkadaşları Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da yalnız bırakmadı.

İşte nişan töreninden kareler;

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Son Dakika Magazin Güzel Günler dizisinin yıldızları Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel Günler dizisinin yıldızları Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı - Son Dakika
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